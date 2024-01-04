Россияне ударили по трем громадам в Донецкой области: есть погибший и раненый (фото)

Российская армия сегодня, 4 января, нанесла удары по трем общинам в Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина .

Отмечается, что уже утром россияне нанесли удары по Марьинской, Авдеевской и Кураховской громадах в Донецкой области.

Были повреждены дома, точные последствия обстрелов выясняет Донецкая ОГА.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/vadym.filashkin)

Филашкин сообщил, что от артобстрела Катериновки в Марьинской громаде погиб один человек, еще один получил ранения.

Обстрел Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают города Донецкой области, особенно прифронтовые. Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин призвал людей эвакуироваться.

Так, 3 января российские войска обстреляли Авдеевку ракетами. В результате погиб и ранен.

Также оккупанты обстреляли город Горняк и попали в жилой дом. Ранения получил ребенок.