Россияне ударили ракетой по жилой застройке Краматорска, есть раненая

Российские оккупанты ударили ракетой по жилой застройке Краматорска. В результате обстрела одна гражданская получила ранения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.
"По меньшей мере, один человек ранен в результате ракетных обстрелов Краматорска рашистскими оккупационными войсками. Россияне ударили ракетой по жилой застройке. Попали и разрушили местную амбулаторию", - пишет Кириленко.
По словам глава Донецкой ОВА, раненую уже госпитализировали, а детали атаки и масштабы разрушений пока уточняются.
Как пишет Краматорский городской совет, в результате обстрела поврежден 21 частный дом и разрушена амбулатория.
Фото: Россияне ударили ракетой по жилой застройке Краматорска, ранена (t.me/kramatorsk_rada)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Славянске и Краматорске были слышны взрывы.
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