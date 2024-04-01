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Россияне ударили по пожарной части в Харьковской области (фото последствий)

Фото: россияне ударили по пожарной части в Харьковской области (t.me/dsns_telegram/26666)
Автор: Владислав Прийменко

В ночь на 1 апреля, российские войска ударили по Харьковской области. Повреждена пожарная часть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС Украины.

По словам спасателей, удар пришелся на населенный пункт области, граничащий с РФ. Одно из попаданий было в пожарную часть - здание повреждено.

"Одно из попаданий пришлось непосредственно в здание пожарно-спасательного подразделения. В результате обстрела треть здания пожарного депо была разрушена. Кроме того, повреждены окна и ворота фасадной части, внутренние перегородки и двери здания", - написали в ГСЧС.

По информации службы, на дежурстве находились 6 спасателей, никто из них не пострадал. Персонал выложил фото последствий.

 Фото: последствия обстрела россиянами Харьковской области в ночь на 1 апреля (t.me/dsns_telegram)

 

 

Обстрел россиянами Харьковской области

Ранее мы писали, что российские войска 31 марта дважды обстреляли Харьков. Воздушные Силы предупреждали жителей города о пусках вражеских управляемых авиационных бомб в Харьковской области.

Также вечером 31 марта россияне ударили по одному из сел Змиевского района. Харьковской области. Пострадало пять человек.

На этой неделе российская армия впервые нанесла удар по Харькову с помощью управляемого боеприпаса большого калибра. Речь идет о бомбе УМПБ Д-30 СН, изготовленной на базе ФАБ-250.

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