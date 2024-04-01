Россияне ударили по пожарной части в Харьковской области (фото последствий)

По словам спасателей, удар пришелся на населенный пункт области, граничащий с РФ. Одно из попаданий было в пожарную часть - здание повреждено.

"Одно из попаданий пришлось непосредственно в здание пожарно-спасательного подразделения. В результате обстрела треть здания пожарного депо была разрушена. Кроме того, повреждены окна и ворота фасадной части, внутренние перегородки и двери здания", - написали в ГСЧС.

По информации службы, на дежурстве находились 6 спасателей, никто из них не пострадал. Персонал выложил фото последствий.