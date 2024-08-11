Россияне ударили по Очакову: был пожар, четверо раненых
Российские войска обстреляли Очаков Николаевской области 10 августа. Пострадали люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима 11 августа.
"Днем, 10 августа, в 14:30, под вражеским артиллерийским обстрелом находился г. Очаков Очаковской общины", - рассказал он.
По уточненным данным, травмированы четыре человека - две женщины 70 лет и 73 года и двое мужчин - 44 и 69 лет.
"На утро состояние трех пострадавших удовлетворительное. Женщина 70 лет госпитализирована в Николаев, состояние тяжелое", - добавил Ким.
Последствия атаки РФ
Кроме этого, повреждено семь частных домов и линия электропередач. На территории одного из домов возник пожар. Также произошло возгорание двух хозяйственных построек и сухой травы.
Все пожары были оперативно ликвидированы пожарными.
Обстрелы Очакова
Город Очаков Николаевской области находится на берегу Черного моря и входит в состав Николаевского района. Населенный пункт постоянно находится под обстрелами РФ.
Например, российские войска обстреляли Очаков Николаевской области из миномета 4 августа. Тогда пострадала женщина.
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