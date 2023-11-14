Россияне ударили по Никополю тремя дронами-камикадзе: есть погибший и раненый

Российские оккупанты нанесли удар по Никополю Днепропетровской области тремя дронами-камикадзе. В результате атаки один человек погиб, также есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Российские террористы ударили по Никополю тремя дронами-камикадзе. Пострадал 72-летний мужчина. Он в больнице в состоянии средней тяжести", - сообщил Лысак.

Кроме того, в результате вражеской атаки один человек погиб.

Относительно разрушений данные уточняются.

Обстрелы Никополя

Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и избивают, в частности, с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Так, 21 октября российские военные в очередной раз ударили по Никополю из тяжелой артиллерии. Тогда один человек погиб. Также во время удара по гимназии в Никополе 11 октября погибли четыре человека.

Также сообщалось, что 3 ноября войска РФ по артиллерии обстреляли Никопольский район, в результате чего были разрушения и раненые.