Россияне ударили по Никополю: пострадали два человека, поврежден профилакторий

Российская армия сегодня, 2 февраля, обстреляла Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака и Днепропетровскую областную прокуратуру.
Военные РФ осуществили артиллерийский обстрел города Никополь. Были травмированы 34-летний мужчина и 63-летняя женщина.
Фото: Последствия ушибов (facebook.com)
"Повреждения получили частные дома, хозяйственные постройки, гараж, газопровод и профилакторий", - говорится в сообщении.
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.
Никополь - город в Днепропетровской области, который располагается на берегу Днепра. Сейчас он находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега реки и бьют из временно захваченного Энергодара Запорожской области.
Недавно россияне дронами-камикадзе и из артиллерии обстреляли два района в Днепропетровской области. В результате пострадал человек.
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