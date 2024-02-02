Россияне ударили по Никополю: пострадали два человека, поврежден профилакторий

Удар по городу

Военные РФ осуществили артиллерийский обстрел города Никополь. Были травмированы 34-летний мужчина и 63-летняя женщина.

Фото: Последствия ушибов (facebook.com)

"Повреждения получили частные дома, хозяйственные постройки, гараж, газопровод и профилакторий", - говорится в сообщении.

Начато расследование

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Никополя

Никополь - город в Днепропетровской области, который располагается на берегу Днепра. Сейчас он находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега реки и бьют из временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Недавно россияне дронами-камикадзе и из артиллерии обстреляли два района в Днепропетровской области. В результате пострадал человек.