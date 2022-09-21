RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ударили по Курахово на Донбассе: 12 раненых, среди них дети

Фото: россияне ударили по Кураховому на Донбассе (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска этой ночью ударили по дому в городе Курахово Донецкой области. В результате ранены 12 человек, среди них дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главы Telegram-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"В Покровском районе ночью россияне нанесли ракетный удар по Кураховому - попали в дом. По предварительной информации, ранены 12 человек, в т.ч. 2 ребенка. Еще 1 человек может быть под завалами. ГСЧС продолжает спасательную операцию", - написал Кириленко.

По его словам, россияне продолжают стрелять по всей линии фронта в Донецкой области - от границы с Запорожской областью до границы с Луганской.

Кроме того, в Волновахском районе под обстрелы попали села Вольное Поле Бурлацкое и Новоукраинка. В последнем снаряд попал во двор одного из домов - информацию о пострадавших и объемах разрушений уточняем.

Также всю ночь россияне вели обстрел Константиновской общины - без пострадавших, а в Бахмутском районе Бахмут и Северск подверглись авиаударам.

"В Бахмуте разрушена футбольная площадка, в Северске последствия устанавливаем. К утру Торецк попал под артобстрел - повреждено административное здание. Никто из гражданских не пострадал", - добавил Кириленко.

Фото: россияне ударили по Кураховому на Донбассе (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, что всего за минувшие сутки из-за вражеских обстрелов погибли шесть мирных жителей, а еще 20 получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассДонецкая областьВойна России против Украины