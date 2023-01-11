Россияне ударили по критической инфраструктуре Херсонской области, есть пострадавшие

Российские военные ударили по объекту критической инфраструктуры села Никольское Херсонской области. Есть пострадавшие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

По словам главы ОВА, пострадавших доставили в больницу, где они получают необходимую помощь.

"Объект получил повреждения. Из-за этой российской атаки три человека получили ранения разной степени тяжести", - пишет Янушевич.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне в очередной раз ударили по Херсону. Согласно данным ОВА, оккупанты попали по перинатальному центру.

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