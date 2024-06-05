Россияне ударили КАБом возле магазина в Донецкой области, есть погибший и раненые

Удар произошел около 10:20. Враг сбросил «КАБ-250» рядом с продовольственным магазином. В результате атаки погиб 44-летний мужчина, который получил ранения несовместимые с жизнью.

В частности ранения получили четверо женщин в возрасте от 68 до 86 лет. Все были госпитализированы. Сейчас им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Обстрелы Украины

В ночь на 5 июня российские террористы применили против Украины 27 ударных БпЛА типа Shahed-131/136. Дроны запускали из российского Курска, а также временно оккупированного Крыма.

К отражению атаки были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и РЭБ Воздушных сил.

Всего удалось уничтожить 22 БпЛА в: