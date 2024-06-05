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Россияне ударили КАБом возле магазина в Донецкой области, есть погибший и раненые

Фото: россияне ударили КАБом возле магазина в Донецкой области, есть погибший и раненые (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 5 июня, российские оккупанты ударили управляемой авиационной бомбой (КАБ) рядом с продовольственным магазином в городе Торецк Донецкой области. В результате обстрела есть погибший и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Донецкой областной прокуратуры.

Удар произошел около 10:20. Враг сбросил «КАБ-250» рядом с продовольственным магазином. В результате атаки погиб 44-летний мужчина, который получил ранения несовместимые с жизнью.

В частности ранения получили четверо женщин в возрасте от 68 до 86 лет. Все были госпитализированы. Сейчас им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Обстрелы Украины

В ночь на 5 июня российские террористы применили против Украины 27 ударных БпЛА типа Shahed-131/136. Дроны запускали из российского Курска, а также временно оккупированного Крыма. 

К отражению атаки были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и РЭБ Воздушных сил. 

Всего удалось уничтожить 22 БпЛА в:

  • Николаевской;
  • Херсонской;
  • Днепропетровской;
  • Сумской;
  • в Полтавской областях.

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