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Россияне ударили "Искандером" по предприятию в Николаеве

Иллюстративное фото: Россия ударила по Николаеву ракетой "Искандер" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация днем 27 марта ударила по городу Николаев предположительно баллистической ракетой "Искандер-М".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга.

"Враг продолжает применять различные виды ракетного вооружения, терроризируя регионы Украины. Ударил по Николаеву, вероятно баллистической ракетой "Искандер-М", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что враг продолжает разрушать промышленные объекты города. В результате удара ранены среди сотрудников предприятия, однако информация уточняется.

Удар по Николаеву

Напомним, в 14:17 Воздушные силы Украины предупредили об угрозе баллистического поражения в ряде областей. Тогда же россияне ударили по Николаеву. Там во время тревоги раздались взрывы.

Позже стало известно о шести пострадавших, один из них в тяжелом состоянии.

Атака на Украину 27 марта

В ночь на 27 марта россияне атаковали Украину ударными БПЛА типа Shahed, которые были запущены из Курской области. В общей сложности враг применил 13 беспилотников. В целом противовоздушная оборона уничтожила 10 дронов в Харьковской, Сумской и Киевской областях.

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