Россияне ударили по энергооборудованию Херсона: в городе проблемы со светом и водой

По его словам, в результате очередных обстрелов города повреждено энергетическое оборудование.

"Поэтому возможны проблемы с электро- и водоснабжением. В частности, в поселке Текстильном, II, III и IV Таврическом микрорайонах", - пояснил Мрочко.

При этом он пояснил, что энергетики изучают объем разрушений и как только позволит ситуация с безопасностью, проведут аварийно-восстановительные работы. Пока что вражеская активность мешает оперативно начать ликвидацию последствий обстрелов.

Обстрелы Херсона

Российская армия постоянно наносит удары по Херсону из-за того, что позиции оккупантов расположены не так далеко от областного центра.