Россияне ударили двумя ракетами по Харьковской области, никто не пострадал

Российские оккупанты запустили две ракеты, вероятно, С-300 по городу Богодухов в Харьковской области. Предварительно известно, что никто в результате удара не пострадал.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Враг снова наносит удары по мирным жителям Харьковской области. Сегодня две вражеские ракеты, предварительно С-300, упали в городе Богодухов. На месте работают экстренные службы", - пишет Синегубов.
Глава Харьковской ОВА добавил, что в настоящее время уточняется информация о масштабах разрушений. Также он отметил, что россияне могут прибегнуть к повторным ударам и призвал гражданских не игнорировать сигналы тревоги.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам пресс-секретаря Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, россияне могут нанести по Украине точечные ракетные удары, однако пока враг больше использует авиацию для атак.
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