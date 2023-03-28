RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ударили двумя ракетами по Харьковской области, никто не пострадал

Фото: россияне ударили двумя ракетами по Харьковской области, никто не пострадал (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты запустили две ракеты, вероятно, С-300 по городу Богодухов в Харьковской области. Предварительно известно, что никто в результате удара не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Враг снова наносит удары по мирным жителям Харьковской области. Сегодня две вражеские ракеты, предварительно С-300, упали в городе Богодухов. На месте работают экстренные службы", - пишет Синегубов.

Глава Харьковской ОВА добавил, что в настоящее время уточняется информация о масштабах разрушений. Также он отметил, что россияне могут прибегнуть к повторным ударам и призвал гражданских не игнорировать сигналы тревоги.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам пресс-секретаря Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, россияне могут нанести по Украине точечные ракетные удары, однако пока враг больше использует авиацию для атак.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская ФедерацияХарьков