Россияне ударили дроном по многоэтажке в Киеве

"Предварительно в Святошинском районе попадание в многоквартирный дом. Информация устанавливается", - говорится в сообщении в 01:21.

Также он добавил, что в этом же районе зафиксировано падение обломков на открытой местности.

Обновлено в 01:49

"Информация о попадании в многоэтажку в Святошинском районе не подтвердилась", - написал Ткаченко.