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Россияне ударили дроном по многоэтажке в Киеве

Фото: последствия обстрела уточняются (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 23 июня россияне массированно атакуют Киев дронами. В одном из районов зафиксировано попадание по многоэтажке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"Предварительно в Святошинском районе попадание в многоквартирный дом. Информация устанавливается", - говорится в сообщении в 01:21.

Также он добавил, что в этом же районе зафиксировано падение обломков на открытой местности.

Обновлено в 01:49

"Информация о попадании в многоэтажку в Святошинском районе не подтвердилась", - написал Ткаченко.

Обстрел Киева

Напомним, что этой ночью россияне целыми волнами дронов атакуют столицу. В результате обстрела в падении обломков уже в нескольких районах есть последствия.

В частности, повреждения домов, по меньшей мере один пожар, а также пострадавший.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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