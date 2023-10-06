Россияне ударили дронами по Одесской области: какие последствия атаки

Как отметили в ОВА, воздушная тревога в Одесской области длилась три с половиной часа. Над регионом сбили три беспилотника врага. Однако есть попадание.

Россияне ударили по приграничной и припортовой инфраструктуре Измаильского района. В результате атаки повреждено зернохранилище, вспыхнули 9 грузовиков. Пожар уже был потушен. Обошлось без пострадавших.

Фото: в Одесской области из-за обстрела вспыхнул пожар (t.me/mvs_ukraine)

Кроме того, из-за атак в Измаильском районе приостановили работу паромной переправы.

Фото: россияне ударили дронами по Одесской области (t.me/pgo_gov_ua)

Ночная атака на Украину

Этой ночью, 6 октября, воздушную тревогу объявляли в восточных, южных и центральных областях. Военные предупреждали, что оккупанты запустили "шахеды".

Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты выпустили 33 дрона. Нашей противовоздушной обороне удалось сбить 25 беспилотников. ПВО работала в Одесской, Николаевской и Черкасской областях.