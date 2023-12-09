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Россияне ударили по Бериславу беспилотником, есть погибший и раненый

Фото: россияне ударили по Бериславу беспилотником, есть погибший и раненый (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы атаковали беспилотником Берислав Херсонской области. В результате сброса взрывного предмета погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал глава Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

"Российская армия ударила по Бериславу с беспилотника. В результате сброса взрывного предмета погиб один человек", - пишет Прокудин.

По словам главы Херсонской ОВА, в результате атаки также есть и пострадавший. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

Обстрелы Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Как рассказывал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, только за прошедшие сутки, 8 декабря, российские террористы совершили против региона 62 обстрела. Всего было выпущено 318 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. В частности 41 снаряд попал по Херсону.

Террористы попали в: 

  • жилые кварталы населенных пунктов области;
  • здание объекта критической инфраструктуры в Херсоне.

В результате атаки был ранен.

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