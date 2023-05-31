Россияне ударили артиллерией по Херсонской области, пострадал ребенок

Как пишет Прокудин, россияне прицельно ударили артиллерией по жилому дому в Широкой Балке.

"Из-за обстрела ранения получил 3-летний ребенок. Обломками стекла девочке ранило голову. Ее госпитализировали в Херсон, сейчас врачи оказывают ребенку необходимую медпомощь", - пишет глава ОГА.

Обстрелы Херсонской области

Осенью 2022 года наши воины освободили от оккупантов правобережную часть Херсонской области. Левый берег пока остается под контролем врага, в связи с чем россияне продолжают терроризировать гражданских правого берега регулярными обстрелами.

Как рассказал глава ОГА, только в течение 30 мая россияне совершили 49 обстрелов, выпустив по территории области 219 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА. В результате обстрелов 5 человек получили ранения.