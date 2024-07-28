Россияне убили более 500 детей с начала полномасштабного вторжения в Украину

С начала полномасштабного вторжения вооруженная агрессия России унесла жизни более 500 украинских детей. Еще более тысячи получили ранения.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление Офиса генерального прокурора.

По данным ювенальных прокуроров, в результате вооруженной агрессии российских оккупантов в Украине погибли 564 ребенка. "Более 2051 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 28 июля 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 564 ребенка погибли и более 1487 получили ранения разной степени тяжести", - сообщили правоохранители. Больше всего пострадало детей в таких областях, как: Донецкая - 567,

Харьковская - 407,

Днепропетровская - 161,

Херсонская - 159,

Киевская - 131,

Запорожская - 123.