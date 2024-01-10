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Россияне из тяжелой артиллерии ударили по Никопольскому району: пострадали два человека

Архивное фото: Россияне из тяжелой артиллерии ударили по Никопольскому району (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 10 января, ударила по Никопольскому району в Днепропетровской области. В результате этого пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Из тяжелой артиллерии враг трижды обстреливал Никопольский район. Ударил и дронами-камикадзе", - говорится в заявлении.

Отмечается, что громко было и в самом Никополе. Глава области сообщил, что под удар попали в Покровской и Марганецкой громадах.

Фото: Последствия ударов (facebook.com)

"Пострадали 56-летний мужчина и 39-летняя женщина. Они будут лечиться амбулаторно", - сообщил глава области.

Также было повреждено административное здание и автомобиль.

Обстрелы Никополя

Никополь - город в Днепропетровской области, который располагается на берегу Днепра. Сейчас он находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега реки и бьют из временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Сегодня сообщалось, что российские войска впервые атаковали Никополь Днепропетровской области, использовав дроны с камерами ночного видения.

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