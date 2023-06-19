Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь: один человек ранен

"Враг обстрелял Никополь из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранения получил мужчина 1950 года рождения.

"Его забрали в Днепр в больницу. Предварительный диагноз - минно-взрывная травма", - сообщил Лукашук.

Также в результате обстрела уничтожены 2 хозяйственные постройки, повреждены 16 частных жилых домов, 9 хозяйственных построек, газопровод и линия электропередачи.

Обстрелы Никополя и Днепропетровской области

Российские захватчики обстреливают Днепропетровскую область ежедневно, под вражеские удары чаще всего попадает Никопольский район и сам город, находящийся по другую сторону реки Днепр.

Оккупанты для ударов по Никополю активно используют тяжелую артиллерию. В результате таких атак в городе нередко разрушаются и повреждаются дома, газопроводы и ЛЭП, иногда гибнут люди.