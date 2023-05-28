Россияне не согласовывают "коридор" для гражданских из ОРЛО через Запорожье

Российские оккупанты отказываются согласовывать с украинскими властями "зеленый коридор" для выезда гражданского населения с временно оккупированных территорий Луганской области через запорожье на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию руководителя Луганской ОВ Артема Лысогора.

По его словам, сейчас отсутствует прямое сообщение с ВОТ из-за линии столкновения, потому что враждебная "власть" не идет на контакт.

"Мы пытались проработать эту ситуацию как-то с врагом, через Запорожье сделать коридор для того, чтобы могли мирные люди выходить. Однако представители "правительств" неформальных этих республик и России категорически отказываются от переговоров ни с нашими государственными органами, ни с гуманитарными организациями", - сказал Лысогор.

Он отметил, что некоторые люди сначала выезжают в РФ, оттуда - в Европу, а затем возвращаются в Украину, но такой способ весьма опасен.

"Для мужчин эта дорога вообще закрыта, потому что сразу на блокпостах их забирают "на службу", на войну против Украины, чтобы использовать их как живую силу. И вообще, это очень дорого. Да, если ехать через Россию в Европу, это около 500 стоит ли 700 евро, чтобы провезли, и нет никакой гарантии", - отметил Лысогор.

Гуманитарные коридоры с ВОТ

Украина требует создания гуманитарных коридоров с временно оккупированных территорий на подконтрольные правительству территории. С таким требованием Минреинтеграции обратились к Красному Кресту и российской стороне.

Однако оккупанты не спешат согласовывать такие предложения. В настоящее время жителям на ВОТ рекомендуют не получать паспорта РФ и не сотрудничать с оккупантами.

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