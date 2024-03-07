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Россияне ударили по Сумам: пострадала гражданская инфраструктура

Фото: россияне ударили по Сумам 7 марта, пострадала гражданская инфраструктура (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне ударили по Сумам 7 марта. Враг использовал авиацию, запустив ракеты по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Сегодня, 7 марта враг нанес авиационно-ракетный удар по городу Сумы. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. На месте работают все необходимые службы", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, последствия атаки россиян уточняются.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях", - добавили в администрации.

Взрыв в Сумах

В Сумах в четверг, 7 марта, прогремел взрыв. В области объявлена воздушная тревога. До этого воздушная тревога в Украине звучала в Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях. Сейчас - только в Донецкой.

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