Россияне ударили по Одессе ракетой Х-59, попали в территорию предприятия

Ракету россияне выпустили из самолета, заходившего из акватории Черного моря.

"Из самолета тактической авиации, который заходил с акватории Черного моря, выпустили авиационную управляемую ракету Х-59, попавшую по территории одного из предприятий. К счастью, люди не пострадали", – рассказал Кипер.

Напомним, сегодня после 17:00 в Одессе раздался взрыв. Перед этим в Воздушных силах предупреждали о ракетной угрозе Одесской области.

Ракетный обстрел Одессы 29 декабря

Вчера 29 декабря во время массовых обстрелов Украины Одесса также оказалась под ракетным ударом российских войск.

Сначала город атаковали беспилотники. В частности, зафиксировано попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры. Также обломки сбитого дрона повредили 17-этажное здание.

А утром в Одессу полетели ракеты, попавшие в жилые дома, в том числе в трехэтажный, в результате атаки погибли пятеро одесситов, также было известно о пострадавших, среди них двое детей - 6 и 8 лет.

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