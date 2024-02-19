RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне целенаправленно обстреливают энергетические объекты в промышленных регионах, - Минэнерго

Фото: россияне целенаправленно обстреливают энергетические объекты в промышленных регионах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Российские оккупанты изменили тактику обстрелов энергетической инфраструктуры и сосредоточили свои атаки на энергообъектах в промышленных регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра энергетики Украины Светлану Гринчук.

"Мы заметили, что враг прицельно пытается повредить энергетические объекты именно в промышленных регионах, там, где еще есть значительная промышленная нагрузка, где работает производство, промышленность. Как мы это видим, для того, чтобы уменьшить возможности этих регионов для развития именно в промышленном" контексте", - сказала она.

В частности, Гринчук рассказала, что 15 февраля в результате атаки были повреждены подстанции оператора энергосистемы НЭК "Укрэнерго", а также объекты тепловой генерации.

В то же время, благодаря значительному опыту ликвидации последствий российских атак, энергетикам удается достаточно быстро устранять повреждения и возвращать свет.

"Или по крайней мере используя резервные схемы энергоснабжения, чтобы снабжать наших потребителей энергоресурсами, электроэнергией несмотря на то, что продолжаем ремонты тех поврежденных объектов", - подчеркнула замминистра.

Напомним, за последние недели оккупанты атаковали три теплоэлектростании на востоке Украины, некоторые из них были обстреляны несколько раз.

Также недавно из-за обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура во Львове, Харькове, Херсоне и Кривом Роге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМинэнерго