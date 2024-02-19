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Россияне целенаправленно обстреливают энергетические объекты в промышленных регионах, - Минэнерго

Понедельник 19 февраля 2024 19:32
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Россияне целенаправленно обстреливают энергетические объекты в промышленных регионах, - Минэнерго Фото: россияне целенаправленно обстреливают энергетические объекты в промышленных регионах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Российские оккупанты изменили тактику обстрелов энергетической инфраструктуры и сосредоточили свои атаки на энергообъектах в промышленных регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра энергетики Украины Светлану Гринчук.

"Мы заметили, что враг прицельно пытается повредить энергетические объекты именно в промышленных регионах, там, где еще есть значительная промышленная нагрузка, где работает производство, промышленность. Как мы это видим, для того, чтобы уменьшить возможности этих регионов для развития именно в промышленном" контексте", - сказала она.

В частности, Гринчук рассказала, что 15 февраля в результате атаки были повреждены подстанции оператора энергосистемы НЭК "Укрэнерго", а также объекты тепловой генерации.

В то же время, благодаря значительному опыту ликвидации последствий российских атак, энергетикам удается достаточно быстро устранять повреждения и возвращать свет.

"Или по крайней мере используя резервные схемы энергоснабжения, чтобы снабжать наших потребителей энергоресурсами, электроэнергией несмотря на то, что продолжаем ремонты тех поврежденных объектов", - подчеркнула замминистра.

Напомним, за последние недели оккупанты атаковали три теплоэлектростании на востоке Украины, некоторые из них были обстреляны несколько раз.

Также недавно из-за обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура во Львове, Харькове, Херсоне и Кривом Роге.

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