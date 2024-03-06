Россияне торгуют украинскими пленными на "черном рынке", - ISW

Ведомство ссылается на информацию британского издания The Times, согласно которой украинский представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко сообщил, что чеченские парамилитарные группы покупают украинских военнопленных у других российских воинских частей на "черном рынке" для дальнейшей торговли. Позже они используют украинских пленных для обмена на чеченских, которых удерживают Вооруженные силы.

Газета The Times заявила, что эти подразделения, вероятно, обращаются к "черному рынку", поскольку чеченцы сейчас выполняют преимущественно полицейские или логистические функции в тыловых районах Украины, где меньше возможностей захватить военнопленных ВСУ и обменять их на чеченских.

Издание отмечает, что, хотя в Женевской конвенции отсутствуют статьи, прямо запрещающие торговлю военнопленными, эта практика, вероятно, нарушает положение о том, что "ни одно специальное соглашение не должно негативно влиять на положение военнопленных".

"Сообщения, что чеченские подразделения, очевидно, проводят собственные обмены пленными с Украиной, свидетельствуют о том, что некоторые военизированные подразделения российской армии, такие как чеченский спецназ "Ахмат", вероятно, не участвуют в более широких российско-украинских обменах пленными на высшем уровне. Российские военные блогеры неоднократно критиковали чеченские силы за их некомпетентность и недостаточное участие в Украине, а после участия в крупных российских наступательных операциях в 2022 году, чеченские силы были отведены в тыловые районы или на менее активные участки фронта", - говорится в отчете ISW.

Обмен пленными

Напомним, последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 8 февраля. На Родину вернулись 100 украинцев.

С момента полномасштабного вторжения, из российского плена удалось вернуть 3135 украинских защитников.

Недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что мошенники придумали новую преступную схему по обогащению. Родным и знакомым военнопленных предлагают за деньги "включить" их в списки на обмен.

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