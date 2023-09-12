RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне стягивают резервы на фронт во избежание прорыва своей обороны

Иллюстративное фото: россияне стягивают резервы на фронт во избежание прорыва своей обороны (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты стягивают резервы на фронт для недопущения прорыва своей обороны украинскими защитниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

Отмечается, что оккупанты перегруппируют войска между операционными направлениями и перебрасывают на фронт резервы из глубины территории России. Они делают это для того, чтобы избежать прорыва линии своей защиты.

При этом захватчики увеличили интенсивность применения управляемых авиационных бомб, баражирующих боеприпасов "Ланцет" и ударных дронов Shahed.

Ситуация на фронте

ВСУ продолжают движение на Мелитопольском направлении. Они преуспевают южнее и юго-восточнее Работино Запорожской области.

Украинские военные также продолжают вести наступательные действия к югу от Бахмута, они закрепляются на достигнутых рубежах.

К тому же, наши защитники сдерживают вражеское наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Кроме этого, в ISW сообщали, что за последние сутки украинские воины продвинулись по меньшей мере по четырем направлениям - под Бахмутом, Опытным, а также в Запорожской области и на ее границе с Донецкой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна России против Украины