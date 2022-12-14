Россияне создают на оккупированных территориях детские пыточные, - омбудсмен

"На оккупированных территориях есть детские пыточные. Я думал дно пробить нельзя после Бучи, Ирпеня. Я в Балаклее увидел 2 пыточные, один парень там находился 90 дней, его выводили на расстрел. В Херсоне 10 пыточных, в одной отдельная камера, где держали детей ", - заявил он.

Омбудсмен отметил, что детей в пыточных не кормили, воду давали через день. Оккупанты рассказывали детям, что родители от них отказались.

"Был один задержанный мальчик, который на телефон сфотографировал российскую технику, держали в пыточной", - добавил Лубинец.

Напомним, в Херсонской области нашли еще одну пыточную оккупантов. Россияне превратили здание районного суда в место для удержания украинцев.

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