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Россияне сбросили взрывчатку на гражданского в Бериславе

Фото: Россияне сбросили взрывчатку на гражданского в Бериславе (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня, 28 января, сбросили взрывчатку на гражданского мужчину в Бериславе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"После обеда россияне ударили по Бериславу с беспилотника. Оккупанты сбросили взрывной предмет на 54-летнего местного жителя", - сообщили в администрации.

По данным ОВА, в результате российской агрессии мужчина получил взрывную травму и ранение ноги. Каретой "скорой" его доставили в больницу для оказания медпомощи.

В Херсонской ОВА также сообщили, что сегодня около 14:10 под огнем российских войск оказалось село Михайловка Бериславского района. 

Оккупанты ударили по населенному пункту по меньшей мере восемь раз. Один из снарядов попал во двор жилого дома. 

"Ранение живота получила 89-летняя местная жительница. Ей на помощь направляется "скорая", - сообщили в ОВА

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами окупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

Как рассказывал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, в течение 26 января, враг совершил 85 обстрелов территории региона. Всего было выпущено 340 снарядов с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА. По Херсону "прилетело" 32 снаряда.

Врага попал в:

  • жилищные кварталы населенных пунктов области;
  • учебное заведение в Херсоне.

"Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения", - добавил глава ОВА.

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ХерсонХерсонская областьВойна России против УкраиныБерислав