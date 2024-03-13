Россияне сбросили авиабомбу на многоэтажку в Мирнограде: есть жертвы и раненые

Как рассказал Филашкин, вчера около 23 часов россияне сбросили на город авиабомбу "Гром-Е1" - попали в пятиэтажку.

"Два человека погибли и 5 ранены в результате ночных обстрелов Мирнограда. Кроме того, спасатели сумели вытащить из-под завалов 13-летнюю девочку - она не получила физических травм", - отметил глава ОВА.

Фото с места удара РФ по Мирнограду Донецкой области (t.me/VadimFilashkin_donoda)

Всего ударом повреждено 4 дома.

"Все раненые получают медицинскую помощь: 1 человек находится в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести. Поисковая операция на месте происшествия завершена", - добавил он.

По данным главы МВД, в Мирнограде 6 человек спасены из-под завалов, из них 1 ребенок.

Как рассказали в Донецкой облпрокуратуре, снаряд попал в жилмассив, где пострадали мужчины 19, 26 и 44 лет и женщины 46 и 77 лет.

"У пострадавших обнаружили минно-взрывные травмы, ушибы головы и тела, а также перелом. Из-под завалов одного из зданий спасатели получили погибших 76-летнюю женщину и мужчину 68 лет", - добавили в ведомстве.

Удары по домам в Сумах и в Кривом Роге

В целом, как отметил Клименко, за последние часы из-за российских атак уничтожены многоэтажки в трех городах Украины - Мирнограде, Сумах и Кривом Роге.

Ночью оккупанты ударили по пятиэтажке в Сумах. Уничтожено около полутора десятков квартир, тушение пожара продолжается.

"Подразделения ГСЧС спасли 10 человек, пострадали по меньшей мере 8 жителей. Среди пропавших без вести могут быть еще три человека", - добавил Клименко.

Тем временем в Кривом Роге возросло количество жертв ракетного удара до 4 человек.

"Ночью в медицинском заведении умерла женщина. Общее количество погибших и пострадавших - более полусотни", - резюмировал глава МВД.