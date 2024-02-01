Россияне сбросили авиабомбы на национальную достопримечательность в Херсонской области

Видео обстрела Каменской Сечи появилось в российских Telegram-каналах. На кадрах видно, как при обстреле культурный объект потерпел три мощных взрыва.

Первое произошло непосредственно на месте расположения бывшей Каменской Сечи, где находятся еще неисследованные производственные объекты железотопного и гончарного комплекса первой половины 18 ст.

Второй прилет произошел на территорию современного туристического объекта, где располагается лапидарий, на котором представлены каменные достопримечательности в непосредственной близости от креста и могилы кошевого атамана Костя Гордиенко и въездных ворот Сечи.

"На счету страны-агрессорки уже более 120 поврежденных или разрушенных памятников национального значения. Сегодня Россия нанесла очередной удар по нашему наследию - попала в Каменскую Сечь. Это еще раз доказывает, что Российская Федерация целенаправленно уничтожает нашу материальную культуру, чтобы стереть украинцев как нацию", - заявил и.о. министра культуры Ростислав Карандеев.

Напомним, мы сообщали, что в Украине планируется существенно усовершенствовать законодательство по защите объектов культурного наследия: в парламенте для этого создают специальную межкомитетскую рабочую группу.

Ее задача 0 наработать законодательные изменения, которые помогут решить проблему произвольного уничтожения памятников.

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