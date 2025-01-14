Россияне жалуются на взрывы в Тульской области: регион атакуют дроны

В частности, россияне говорят о взрывах над городом Алексин Тульской областью. По их словам, около 12 ночи над населенным пунктом прозвучало более 10 взрывов. Местные жители также публиковали видео, на которых дроны взрывались. Вероятно, их сбивала противовоздушная оборона.

Официальных комментариев по этому поводу пока не было.