Россияне жалуются на "дроновую атаку" в Воронеже

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В министерстве РФ по делам гражданской обороны утверждают, что предварительно выездов пожарно-спасательных подразделений нет.

Напомним, в ночь на 14 марта в России заявили об "отражении" атаки дронов в двух областях, Белгородской и Курской .

Утром оборонное ведомство страны-агрессора выдвинуло заявление о новом случае отражения воздушной атаки. В отчете фигурирует стандартная фраза по поводу "прекращения попытки" осуществления ударов с применением более двадцати беспилотников, адресованных неопределенным объектам на территории РФ. Конечно, в этом "налете" российское министерство обвиняет Украину.

В заявлении отмечается "перехват и уничтожение" 25 беспилотников. Из них, по заявлению, 14 были сбиты над Белгородской областью, а еще 11 – над Курской областью.

Кроме того, 6 марта в РФ пожаловались на атаки дронов сразу в трех областях . Под ударом аэродром, состав и нефтебаза. Так, в 13:00 сообщалось о взрыве рядом с нефтехранилищем под Воронежем. По данным российских СМИ, гражданские постройки не пострадали. В течение ночи и утра над Воронежской областью, заявлено, что были сбиты три беспилотника оккупантами.

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