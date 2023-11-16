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Россияне ищут "нелояльных" студентов на оккупированных территориях, - ЦНС

Фото: россияне ищут информаторов среди студентов на ВТО (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Сотрудники Следственного управления РФ проводят рейды по учебным заведениям временно оккупированных территорий Херсона в поисках информаторов и "нелояльных" студентов.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

Там отметили, что оккупанты ищут подростков, которые могут сотрудничать с Силами обороны для освобождения захваченных территорий. Россияне обходят колледжи и училища и проводят "профилактические беседы" с учащимися.

"В ходе бесед молодым студентам предлагают сдавать "нелояльных" по их мнению студентов, а также угрожают по отношению к ним самим, то есть оказывают психологическое давление. В частности подросткам рассказывают об уголовных статьях по поводу них и предупреждают по поводу "последствий", - заявили в ЦНС.

Жизнь в оккупации

Ранее сообщалось, что россияне на оккупированной территории Украины не выдают людям лекарства, а просто отправляют их умирать домой .

Также россияне отвезли на оккупированные территории Украины группу так называемых "психологов". Они выманивают важную информацию у местного населения.

Оккупанты на захваченных территориях Украины заставляют так называемых "чиновников" вступать в ряды прокремлевской политической партии "Единая Россия".

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