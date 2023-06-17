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Россияне разместили комплекс "БАЛ" во временно оккупированном Крыму

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Суббота 17 июня 2023 20:17
Россияне разместили комплекс "БАЛ" во временно оккупированном Крыму Фото: Россияне разместили комплекс "БАЛ" во временно оккупированном Крыму (росСМИ)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные разместили береговой мобильный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35 "Бал" во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Telegram-канала "Крымский ветер".

"На подъезде к Севастополю сегодня замечена пусковая установка комплекса "Бал", - говорится в сообщении.

Комплекс "БАЛ"

"Бал" - это российская мобильная береговая ракетная система, оснащенная противокорабельной ракетой Х-35. Основное предназначение комплекса заключается в контроле территориальных вод и проливных зон, а также в обеспечении защиты военно-морских баз, других объектов на берегу и побережья.

Он также предназначен для обеспечения безопасности побережья на потенциально опасных направлениях высадки десантных сил. Ракета Х-35 имеет дальность поражения в 120 километров, а модификация Х-35У может поражать цели на расстоянии до 260 километров.

Размещение комплекса россиянами

Ранее стало известно, что российская армия переместили в Брянскую область РФ береговые ракетные комплексы "Бал", чтобы обстреливать украинские города.

Подробнее о комплексе "Бал", его ракетах и о том, насколько сложно их сбивать, - читайте в материале РБК-Украина.

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