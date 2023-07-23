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Россияне разбомбили Дворец культуры в Часовом Яру, здание сгорело

Фото: россияне разбомбили Дворец культуры во Временном Яру, здание сгорело (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты уничтожили Дворец культуры в Часовом Яру. Здание использовали в качестве городского гуманитарного штаба и места оказания медицинской помощи.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook-страницу.

"Оккупанты открыли огонь по городу на рассвете - кассетными боеприпасами. Возник пожар. Спасатели ГСЧС выехали на место происшествия, но вынуждены были прекратить работу, поскольку рашисты не прекращали стрелять", - пишет Кириленко.

По словам главы ОВА, здание полностью сгорело. Вместе с ним были уничтожены незначительный запас гуманитарной помощи - пищевые наборы, бытовая химия, а также медицинское оборудование.

Фото: россияне разбомбили Дворец культуры во Временном Яру, здание сгорело (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

"К счастью, обошлось без жертв. Рашистские войска в очередной раз доказали, что пренебрегают правилами ведения войны и пытаются нанести максимальный вред прежде всего - гражданским", - добавил Кириленко.

Ситуация в Донецкой области

Российские оккупанты регулярно наносят удары по региону. При этом под огонь попадают не только прифронтовые населенные пункты, но и те города, которые находятся в относительном тылу.

Например, как отметил Кириленко, за прошедшие сутки в результате вражеских ударов погибли 4 гражданских: в Софиевке, Авдеевке, Торецком и Федоровке. Еще 11 человек получили ранения.

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