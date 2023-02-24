Россияне с утра вдвое увеличили число кораблей в Черном море, - ОК "Юг"
Сегодня, 24 февраля, вечером российские оккупанты вдвое увеличили свою корабельную группировку в Черном море по сравнению с утром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг" в Facebook.
"В Черном море корабельная группировка по сравнению с утром увеличена вдвое - это уже восемь кораблей, среди которых на боевое дежурство выведен и один надводный ракетоноситель - фрегат, снаряженный восемью "Калибрами", - сказано в сообщении военных.
При этом в ОК "Юг" отмечают, что на фоне активности вражеской авиации такие действия могут свидетельствовать о подготовке оккупантов к ракетной атаке или ударам дронами.
"Не игнорируйте сигналы воздушных тревог, действуйте сосредоточенно и оперативно. Будьте бдительны и сознательны: переходите в укрытие, по возможности и целесообразности используйте правила "двух стен". Вполне вероятны и обстрелы вражеской артиллерией прифронтовых территорий", - добавляют военные.
Напомним, ранее начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что россияне могут нанести массированный удар по Украине 24 февраля, но обстрел возможен и в последующие дни.
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