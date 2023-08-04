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Россияне провели ротацию медиков на оккупированных территориях Запорожской области, - ЦНС

Фото: россияне провели ротацию медиков на оккупированных территориях Запорожской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россияне доставили на временно оккупированные территории Запорожской области врачей и средний медицинский персонал. Их расселяют в захваченных домах украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как сообщается, у россиян есть дефицит медицинского персонала на временно оккупированных территориях, ведь большинство специалистов уехали.

"На временно захваченных землях Запорожской области враг провел ротацию медицинского персонала. В частности, в регион завезли партию очередных гастролеров как врачей, так и средний медперсонал", - отметили в ЦНС.

Расселяют гастарбайтеров в захваченных у украинцев жилищах и общежитиях. За работу на временно оккупированных территориях получают увеличенную зарплату.

В ЦНС отметили, что часто врачи из РФ подписывают контракты на постоянную работу на оккупированных территориях, таким образом, враг меняет демографический состав населения на захваченных землях.

Напомним, ранее мы сообщали, что в населенном пункте Показное Запорожской области из Михайловского психоневрологического интерната россияне вывезли около 200 пациентов в неизвестном направлении. При этом оккупанты уволили обслуживающий персонал.

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