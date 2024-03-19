Россияне продвигаются в Запорожской области, позиционные бои идут на большинстве направлений: карты ISW

Восход Украины. Операция №1 - Луганская область

В понедельник, 18 марта, русские войска безуспешно наступали вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки к северо-востоку от Купянска, возле Синьковки, а также к западу от Кременной, неподалеку от Тернов.

Сообщается, что вблизи Белогоровки, к югу от Кременной, активно действуют подразделения 7-й отдельной мотострелковой бригады (2-й армейский корпус ЛНР) и чеченский отряд "Аида" из 204 полка спецназа "Ахмат".

Операция №2 - Донецкая область

В течение предыдущих суток русские войска безуспешно атаковали на северском направлении, (к северо-востоку от Бахмута). Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили две атаки российских войск вблизи Роздоловки, расположенной к юго-западу от Северска.

Вблизи Бахмута 18 марта продолжались позиционные бои, однако официально подтвержденные изменения на линии фронта не зафиксированы. Позиционные бои продолжались:

к западу от Бахмута в районе Ивановского;

в направлении Временного Яра;

юго-западнее Бахмута возле Клещиевки и Андреевки.

Части русской 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии продолжают действовать северо-западнее Бахмута; части добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "Восток" действуют в направлении Временного Яра.

Кроме того, 18 марта русские войска продвинулись под Авдеевку, но подтвержденных изменений на линии фронта нет. Позиционные бои продолжались:

северо-западнее Бахмута в районе Александрополя, Бердичев, Семеновки и Орловки;

к западу от Авдеевки возле Тоненько;

юго-западнее Авдеевки возле Первомайского и Невельского.

Константин Машовец, украинский военный обозреватель, сообщил, что российская Центральная группировка войск действует на двух основных направлениях: Торецк (северо-западнее Горловки) и Покровск (северо-западнее Авдеевки). В состав Центральной группировки войск входят российские подразделения 1-го армейского корпуса "ДНР" и 2-й общевойсковой армии, а также 41-й ОГА и 90-й танковой дивизии.

Машовец заявил, что российская центральная группировка войск предпочитает наступательные операции на Покровском направлении, но может перегруппироваться и сосредоточить наступательные усилия на Торецком направлении.

Также в понедельник продолжались позиционные боевые действия к западу и юго-западу от Донецка, однако официально подтвержденные изменения на линии фронта не зафиксированы. Позиционные боевые действия продолжались:

к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки;

юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки и Победы.

Сообщается, что под Красногоровкой действуют подразделения 238-й артиллерийской бригады, которая входит в состав 8-й Оперативно-тактической армии Южного Военного Округа.

Также 18 марта на участке границы между Донецкой и Запорожской областями продолжались позиционные боевые действия, однако, подтвержденных изменений на линии столкновения не произошло. Позиционные бои продолжались:

к югу от Великой Новоселки в районе Урожайного и Старомайорского;

юго-восточнее Великой Новоселки в районе Водяного.

Константин Машовец заявил, что в районе Великой Новоселки действуют подразделения 5-й, 29-й и 36-й отдельных мотострелковых бригад Российской Федерации, а также 40-й отдельной бригады морской пехоты, насчитывающей по меньшей мере девять отдельных бригад, 11 полков и шесть батальонов.

"Южная ось"

В Запорожской области были зафиксированы небольшие продвижения российских войск, которые прошли на фоне продолжения позиционных боев в этом районе 18 марта. Геолокационные кадры, опубликованные 17 марта, показали, что российские войска незначительно продвинулись к востоку от Луговского, находящегося северо-восточнее Роботиного. Позиционные бои продолжались вдоль Роботиного, Вербового (находящегося к востоку от Роботиного) и Мирного (к северо-востоку от Роботиного).

По словам украинского военного обозревателя Константина Машовца, в составе группировки войск "Днепр" участвовали подразделения российской 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, а также 7-й и 76-й воздушно-десантных дивизий. Он также заявил, что группировка войск "Днепр" состоит из двух отдельных мотострелковых бригад и бригадно-тактических групп воинских частей, до 19 мотострелковых и воздушно-десантных полков и не менее 18 батальонов и подразделений разного типа.

Также на Запорожском направлении продолжают действовать подразделения российских 291-го гвардейского мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия, 58-я ОМСБр) и 38-й гвардейской мотострелковой бригады (35-я ОМСБр, СВО). Вблизи Роботиного также продолжают действовать подразделения русского 70-го гвардейского мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия).

В течение суток шли позиционные бои на восточном (левобережном) Херсонщине в районе Крынок.