Россияне продвинулись к центру Великой Новоселки? Что говорят Силы обороны

Российские войска дошли до стадиона "Колос" в Великой Новоселке Донецкой области. Оккупанты установили там триколор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.
"Россияне там фиксируются со вчерашнего дня, но это, скажем так, не совсем центр. Они поставили флаг на котельной за стадионом "Колос"", - сказал спикер.
Он добавил, что не может комментировать перемещение украинских войск в районе Великой Новоселки, поскольку это может поставить под угрозу оборонительную операцию.
"Ситуация находится на постоянном наблюдении и ОСГВ "Хортица", и нашего штаба. Делается все, чтобы выровнять ситуацию", - добавил Трегубов.
deepstatemap.live
Стоит добавить, что сервис Deep State вечером 26 января сообщил о продвижении россиян в Великой Новоселке. На карте заметно, что оккупационные войска продвинулись к центру населенного пункта и за него.
В поселке Великая Новоселка Донецкой области идут тяжелые бои. Ситуация обострилась в течение последних дней.
Ранее в ОСГВ "Хортица" сообщали, что есть угроза оперативного окружения войск в Великой Новоселке. Как сообщила 110 ОМБр, которая воюет на этом направлении, по состоянию на 26 января угрозы окружения подразделений нет.
В бригаде также отмечают, что несмотря на бои в Великой Новоселке, продвижение врага дальше может замедлиться из-за географического барьера. Река Мокрые Ялы, которая создавала проблемы для обеспечения украинских подразделений, теперь стала преградой для продвижения противника.
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