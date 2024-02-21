Россияне продолжают попытки продвинуться к Часовому Яру: карты ISW

Российские войска продолжают попытки продвинуться к Часовому Яру (к западу от Бахмута) и перебрасывают резервы на Бахмутское направление. Также россияне недавно продвинулись на восточных окраинах Ласточкино (к северо-западу от Авдеевки).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

Российские и украинские источники сообщили, что боевые действия продолжаются:

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;

к юго-востоку от Купянска в районе Табаевки;

к северу от Кременной в районе Житловки;

к западу от Кременной в районе Тернов, Торского и Ямполевки;

к югу от Кременной в районе Белогоровки.

Начальник прессслужбы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш, назвал количество российских военных:

на направлении Купянск-Кременная состоит из 122 000 человек личного состава:

на Купянском направлении 42 000 человек;

на Лиманском направлении (западнее Кременной) - 57 000 человек;

на Северском направлении (южнее Кременной) - 23 000 человек.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российское командование перебросило по меньшей мере три штурмовых подразделения - каждое численностью до роты - в этот район для поддержки усилий по прорыву украинских позиций и продвижению к северо-западу от Сватово.

Машовец также отметил, что подразделения 6-й общевойсковой армии (ОМУ) пытаются переправиться через реку Оскол к западу от Синьковки, для наступления на Купянск с западного берега реки, но не могут этого сделать из-за сильного огня украинской артиллерии.

Операция №2 - Донецкая область

Позиционные бои продолжались:

к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки и Хромового;

к западу от Бахмута в районе Ивановского;

к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

Начальник прессслужбы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш заявил, что российские войска продолжают попытки продвинуться к Часовому Яру (к западу от Бахмута) и перебрасывают резервы на Бахмутское направление.

Российские войска недавно продвинулись к северо-западу от Авдеевки. Видео с геолокацией, опубликованноея 20 февраля, показывает, что российские войска недавно продвинулись на восточных окраинах Ласточкино (к северо-западу от Авдеевки).

Позиционные бои продолжались:

к северо-западу от Авдеевки в районе Степового и Ласточкино;

к западу от Авдеевки в районе Северного;

к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.

Сообщается, что российские войска продвинулись к юго-западу от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев 20 февраля.

Позиционные бои продолжаются:

к западу от Донецка в районе Георгиевки;

к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки и Победы.

"Южная ось"

Недавно российские войска незначительно продвинулись вперед вблизи границы Донецкой и Запорожской областей, поскольку 20 февраля в этом районе продолжались позиционные бои.

Видео с геолокацией, опубликованное 20 февраля, показывает, что российские войска незначительно продвинулись к северу от Шевченко (к юго-востоку от Великой Новоселки и к юго-западу от Угледара).

Позиционные бои продолжались:

к юго-западу от Великой Новосилки близ Малиновки;

к югу от Великой Новосилки близ Старомайорска;

к юго-востоку от Великой Новосилки близ Шевченко, Пречистовки и Золотой Нивы.

Российские блогеры утверждали, что российские войска захватили тактически важную высоту между Работино и Вербово (к северо-востоку от Роботино) и что российские войска продвинулись вперед на расстояние от 700 метров до двух километров в ходе наступательных операций в этом районе с 17 февраля.

20 февраля в районе Крынков на левом берегу Херсонской области продолжались позиционные бои, несмотря на заявления российских военных о том, что российские войска полностью захватили населенный пункт.