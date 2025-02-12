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Россияне продолжают поставлять в Крым топливо через Керченский мост, но есть нюанс

Среда 12 февраля 2025 10:53
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Россияне продолжают поставлять в Крым топливо через Керченский мост, но есть нюанс Иллюстративное фото: россияне продолжают поставлять в Крым топливо через Керченский мост (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Россияне перебрасывают топливо из Новороссийска в Крым через Керченский мост. Однако за последние недели частота поставок горючего сократилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".

В "АТЭШ" отметили, что в последние недели было зафиксировано снижение частоты подвоза топлива.

Это связано с постоянными и эффективными ударами Сил обороны Украины по нефтеперерабатывающим заводам и базам. Ведь каждый такой удар ослабляет экономический и военный потенциал России и затрудняет снабжение оккупационных войск.
Россияне продолжают поставлять в Крым топливо через Керченский мост, но есть нюанс

"Керченский мост - критически важный элемент логистики оккупантов. Именно через него Россия перебрасывает топливо, технику, боеприпасы и живую силу для своих войск в Крыму и на юге Украины. Его уничтожение станет мощным ударом по снабжению армии оккупантов, приведет к хаосу в их логистике и ускорит освобождение украинских территорий", - отметили в "АТЕШ".

Удары по территории России

Украина регулярно наносит удары по российским НПЗ, истощая логистику и военную экономику врага. На днях в результате атаки дронов в Краснодарском крае произошел пожар на нефтебазе вблизи Каневского района. По данным Центра противодействия дезинформации, было поражено предприятие с переработкой до 320 тысяч тонн нефти в год.

В частности, недавно мы писали, что командование российской армии начало вывод отдельных зенитно-ракетных подразделений из оккупированного Крыма в Россию. Россияне хотят усилить защиту своих НПЗ.

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