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Россияне продолжают атаковать Киевскую область, - глава ОВА

Новина українською →
Киевская область, Вторник 18 октября 2022 08:58
Россияне продолжают атаковать Киевскую область, - глава ОВА Иллюстративное фото: россияне продолжают атаковать Киевскую область (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты продолжают атаковать Киевскую область. Воздушная тревога длится около трех часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу.

"Длительные воздушные тревоги с вечера и до утра. Враг продолжает атаковать нашу Киевскую область", - написал он.

Кулеба отметил, что вчера силы противовоздушной обороны сбили ряд вражеских объектов.

Мэр Броваров Игорь Сапожко также отметил, что сейчас в Киевской области работает ПВО. Он призвал жителей сохранять спокойствие и находится в укрытиях.

Также украинцам напомнили о запрете на фото- и видеофиксацию работы ПВО, вражеских объектов и их падения.

Напомним, вчера сообщалось, что силы ПВО вечером сбили вражеский беспилотник в Броварском районе, повреждений нет.

Кроме того, днем 17 октября советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что силы ПВО уничтожили три ракеты на подлете к Киеву.

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Киевская область
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