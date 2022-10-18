Россияне продолжают атаковать Киевскую область, - глава ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу .

"Длительные воздушные тревоги с вечера и до утра. Враг продолжает атаковать нашу Киевскую область", - написал он.

Кулеба отметил, что вчера силы противовоздушной обороны сбили ряд вражеских объектов.

Мэр Броваров Игорь Сапожко также отметил, что сейчас в Киевской области работает ПВО. Он призвал жителей сохранять спокойствие и находится в укрытиях.

Также украинцам напомнили о запрете на фото- и видеофиксацию работы ПВО, вражеских объектов и их падения.