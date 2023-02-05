Россияне привезли в Запорожскую область гастарбайтеров, которые устраивают пьяные драки и воруют - Федоров

По его словам, отслеживается доставка российских военных на оккупированные территории. Кроме этого начали приезжать гастарбайтеры.

"Начали приезжать не только военные, но и гастарбайтеры. Среди местных жителей рашисты не смогли найти достаточное количество людей, которые бы рыли окопы. Поэтому они привозят гастарбайтеров и расселяют их в детских садах, школах, домах культуры", - рассказал Федоров.

Он заявил, что гастарбайтеры ведут себя "хуже мобилизованных", поэтому их приезжают "успокаивать" коллаборанты или "гастролеры-полицейские".

"Гастарбайтеры – это те, кто соглашаются приезжать на временно оккупированные территории рыть окопы. Мы четко можем представить кто эта категория людей – это пьяницы, бомжи и те, кого выловили в каких-то районах, регионах России и привлекли к временно оккупированным территориям. Это точно люди бессмысленны и ничего не умеют делать, кроме как копать", - подчеркнул он.