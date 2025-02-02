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Россияне попали в "огневой мешок" в Великой Новоселке, - Силы обороны

Великая Новоселка, Воскресенье 02 февраля 2025 14:56
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Россияне попали в "огневой мешок" в Великой Новоселке, - Силы обороны Фото: ВСУ заявили, что россияне в Большой Новоселке в "огненном мешке" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бои за Великую Новоселку Донецкой области продолжаются. Россияне попали в так называемый "огневой мешок" в поселке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 110 ОМБр.

"Бои за город продолжаются. Враг попал в огневой мешок, продвигаться дальше он не может, но вместе с тем усиливать свои подразделения в городе вынужден", - говорится в сообщении.
Россияне попали в &quot;огневой мешок&quot; в Великой Новоселке, - Силы обороны
скриншот deepstatemap.live

Воины 110 отдельной механизированной бригады отмечают, что в Великой Новоселке работает аэроразведка, которая фиксирует передвижение и пребывание оккупантов. Затем в бой вступают FPV-дроны и артиллерия, которые "составляют подвалы, в которых засел враг, хоронят его там заживо".

"Сейчас противник не понимает что делать. Эффект от пропагандистского "флаговтыка" закончился, а умирать московиты не перестали", - добавили защитники.

Бои за Великую Новоселку

В поселке Великая Новоселка Донецкой области идут тяжелые бои. Ситуация обострилась в течение последних недель.

Ранее в ОСГВ "Хортица" сообщали, что есть угроза оперативного окружения войск в Великой Новоселке. Ранее 110 ОМБр отмечала, что несмотря на бои в Великой Новоселке, продвижение врага дальше может замедлиться из-за географического барьера. Река Мокрые Ялы, которая создавала проблемы для обеспечения украинских подразделений, теперь стала преградой для продвижения противника.

Больше о том, почему ВСУ важно его удержать Великую Новоселку - в материале РБК-Украина.

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