Россияне усиливают проверки в Токмаке, в городе увеличилось количество блокпостов, - ЦНС

Российские военные усилили проверки гражданских лиц в захваченном Токмаке Запорожской области. Это связано с ситуацией на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Оккупанты усиливают репрессии против украинцев на временно захваченных территориях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Токмаке, который временно контролируют захватчики, россияне усиливают фильтрационные мероприятия на фоне новостей с фронта.
Россияне увеличили количество патрулей и остановок на блок-постах. Также захватчики проверяют наличие паспорта, телефоны и даже уточняют причину движения.
Ранее из-за сложной для россиян ситуации на южном фронте в Токмаке был разграблен местный кузнечно-штамповочный завод. Большинство оборудования было вывезено военными и дальнейшая его судьба неизвестна.
Украинские военные продолжают ведение наступательных действий и прорываются ко второй линии обороны российских оккупантов на юге.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что маркером следующего прорыва ВСУ будет увольнение Токмака.
Также эксперты сообщали, что россияне превратили город Токмак (Запорожская область) в большой логистический узел. Поэтому оккупанты "очень серьезно" будут биться за этот город.
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