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Россияне усиливают проверки в Токмаке, в городе увеличилось количество блокпостов, - ЦНС

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные усилили проверки гражданских лиц в захваченном Токмаке Запорожской области. Это связано с ситуацией на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Оккупанты усиливают репрессии против украинцев на временно захваченных территориях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Токмаке, который временно контролируют захватчики, россияне усиливают фильтрационные мероприятия на фоне новостей с фронта.

Что именно изменилось

Россияне увеличили количество патрулей и остановок на блок-постах. Также захватчики проверяют наличие паспорта, телефоны и даже уточняют причину движения.

Ранее из-за сложной для россиян ситуации на южном фронте в Токмаке был разграблен местный кузнечно-штамповочный завод. Большинство оборудования было вывезено военными и дальнейшая его судьба неизвестна.

Контрнаступление ВСУ в Запорожской области

Украинские военные продолжают ведение наступательных действий и прорываются ко второй линии обороны российских оккупантов на юге.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что маркером следующего прорыва ВСУ будет увольнение Токмака.

Также эксперты сообщали, что россияне превратили город Токмак (Запорожская область) в большой логистический узел. Поэтому оккупанты "очень серьезно" будут биться за этот город.

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