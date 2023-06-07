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Россияне усилили ИПСО об "успехах" на фронте: Маляр объяснила причину

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Украина, Среда 07 июня 2023 20:09
Россияне усилили ИПСО об "успехах" на фронте: Маляр объяснила причину Фото: россияне усилили ИПСО об "успехах" на фронте (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Как только Российская Федерация несет потери на фронте, сразу удваивается количество информации об их успехах.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram.

"Враждебные ИПСО сегодня работают в усиленном режиме", - заявила замминистра обороны.

Она объяснила, что миф о "военном могуществе" России обслуживает вся пропагандистская система этого государства. Именно поэтому ка только их армия терпит потери или неудачи на фронте, они сразу удваивают количество информации о своих успехах.

"Сегодня таких сообщений ощутимо стало больше. Значит ситуация развивается наоборот", - подчеркнула Маляр.

Так, по ее словам, пророссийские Telegram-каналы сегодня особенно уделяют внимание распространению месседжей о якобы эффективной деятельности войск РФ по разным направлениям.

Например, сегодня они сообщили, что якобы РФ:

  • успешно наступает в Марьинке,
  • контролирует Бахмут,
  • остановило наступление ВСУ.

Российская ИПСО

Напомним, мы не раз сообщали, что россияне создают "свою реальность".

К слову, вчера в Минобороны России заявили о якобы начале "крупномасштабного наступления" ВСУ на пяти участках фронта. Хотя в Генштабе ВСУ опровергли заявления российского ведомства.

После этого в СтратКоме ВСУ сообщили, что в России придумали новую ИПСО, целью которой является дискредитация украинских сил и распространение ложной информации о действиях украинских бойцов на поле боя. Целью таких ИПСО может быть введение общества в заблуждение.

Перед этим кремлевские пропагандисты придумали фейк о якобы смерти главы ГУР Кирилла Буданова. Для распространения лживой информации они использовали логотип страницы одного из украинских СМИ.

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ІПСО Война России против Украины
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