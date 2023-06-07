Россияне усилили ИПСО об "успехах" на фронте: Маляр объяснила причину
Как только Российская Федерация несет потери на фронте, сразу удваивается количество информации об их успехах.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram.
"Враждебные ИПСО сегодня работают в усиленном режиме", - заявила замминистра обороны.
Она объяснила, что миф о "военном могуществе" России обслуживает вся пропагандистская система этого государства. Именно поэтому ка только их армия терпит потери или неудачи на фронте, они сразу удваивают количество информации о своих успехах.
"Сегодня таких сообщений ощутимо стало больше. Значит ситуация развивается наоборот", - подчеркнула Маляр.
Так, по ее словам, пророссийские Telegram-каналы сегодня особенно уделяют внимание распространению месседжей о якобы эффективной деятельности войск РФ по разным направлениям.
Например, сегодня они сообщили, что якобы РФ:
- успешно наступает в Марьинке,
- контролирует Бахмут,
- остановило наступление ВСУ.
Российская ИПСО
Напомним, мы не раз сообщали, что россияне создают "свою реальность".
К слову, вчера в Минобороны России заявили о якобы начале "крупномасштабного наступления" ВСУ на пяти участках фронта. Хотя в Генштабе ВСУ опровергли заявления российского ведомства.
После этого в СтратКоме ВСУ сообщили, что в России придумали новую ИПСО, целью которой является дискредитация украинских сил и распространение ложной информации о действиях украинских бойцов на поле боя. Целью таких ИПСО может быть введение общества в заблуждение.
Перед этим кремлевские пропагандисты придумали фейк о якобы смерти главы ГУР Кирилла Буданова. Для распространения лживой информации они использовали логотип страницы одного из украинских СМИ.
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