Россияне усилили ИПСО об "успехах" на фронте: Маляр объяснила причину

Как только Российская Федерация несет потери на фронте, сразу удваивается количество информации об их успехах.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram .

"Враждебные ИПСО сегодня работают в усиленном режиме", - заявила замминистра обороны.

Она объяснила, что миф о "военном могуществе" России обслуживает вся пропагандистская система этого государства. Именно поэтому ка только их армия терпит потери или неудачи на фронте, они сразу удваивают количество информации о своих успехах.

"Сегодня таких сообщений ощутимо стало больше. Значит ситуация развивается наоборот", - подчеркнула Маляр.

Так, по ее словам, пророссийские Telegram-каналы сегодня особенно уделяют внимание распространению месседжей о якобы эффективной деятельности войск РФ по разным направлениям.

Например, сегодня они сообщили, что якобы РФ:

успешно наступает в Марьинке,

контролирует Бахмут,

остановило наступление ВСУ.

Российская ИПСО

Напомним, мы не раз сообщали, что россияне создают "свою реальность".

К слову, вчера в Минобороны России заявили о якобы начале "крупномасштабного наступления" ВСУ на пяти участках фронта. Хотя в Генштабе ВСУ опровергли заявления российского ведомства.

После этого в СтратКоме ВСУ сообщили, что в России придумали новую ИПСО, целью которой является дискредитация украинских сил и распространение ложной информации о действиях украинских бойцов на поле боя. Целью таких ИПСО может быть введение общества в заблуждение.

Перед этим кремлевские пропагандисты придумали фейк о якобы смерти главы ГУР Кирилла Буданова. Для распространения лживой информации они использовали логотип страницы одного из украинских СМИ.

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