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Россияне усилили "фильтрацию" на въезде в Крым со стороны Украины, - мэр Мелитополя

Украина, Пятница 26 января 2024 20:17
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Россияне усилили "фильтрацию" на въезде в Крым со стороны Украины, - мэр Мелитополя Архивное фото: мелитопольский городской голова Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Враг усиливает "фильтрацию" на въезде в оккупированный Крым, даже со стороны захваченной материковой части Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мелитопольского городского голову Ивана Федорова.

По его словам, без российского паспорта пересечь границы областей, которые временно находятся в оккупации, становится значительно сложнее.

"Больше всего это ощущают на себе наши люди с украинскими документами", - сказал мэр.

Он уточнил, что въезд в Крым происходит только в таких пунктах пропуска: "Армянск", "Перекоп", "Джанкой". Пересечение границ в других местах - под запретом.

Федоров добавил, что несмотря на принудительную паспортизацию населения на временно оккупированной территории врагу не удается достичь своей цели. Поэтому оккупанты давят на людей, чтобы заставить их стать гражданами РФ.

Ситуация на оккупированной территории Украины

Недавно сообщалось, что из-за больших потерь на фронте оккупанты пытаются увеличить банк крови на временно оккупированных территориях. Сделать это они хотят за счет бюджетников, до сих пор работающих на оккупированных территориях.

Также российские захватчики на временно оккупированных территориях угрожают изъять сельхозтехнику у фермеров, не получивших российские документы. Это происходит в рамках "подготовки" к аграрному сезону в захваченных районах Запорожской области.

А власти Беларуси хотят помочь своему бизнесу начать работать на оккупированных территориях Украины.

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