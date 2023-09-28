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Россияне повредили ТЭС на юге во время массированных обстрелов, - "Укрэнерго"

Фото: россияне повредили ТЭС на юге во время массированных обстрелов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне, во время вечерних массовых обстрелов 27 сентября, повредили тепловую электростанцию в южном регионе Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Вчера вечером в результате массированного обстрела врагом получила повреждения тепловая электростанция в южном регионе", - пишет пресс-служба. 

Какая ситуация со светом в Украине 

Вчера, 27 сентября, максимум потребления держался на уровне вторника 26 сентября. 

"Для поддержания баланса между потреблением и производством электроэнергии ограничивалась работа ветровых и солнечных электростанций в дневные часы с 10:30 до 15:20", - добавляет "Укрэнерго". 

Сейчас продолжается плановая ремонтная кампания на энергоблоках других электростанций.

Сегодня "Укрэнерго" осуществляет импорт электроэнергии из Словакии. В частности осуществляется экспорт в Словакию и Молдову. 

"Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 404 населенных пункта. Из-за боевых действий есть новые повреждения в сетях облэнерго Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей. В Донецкой области обесточены два угледобывающих предприятия. Восстановление питания происходит при ситуации безопасности и с разрешения военных", - отметили в "Укрэнерго". 

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Тревогу на юге страны объявили вечером 27 сентября. Воздушные силы предупредили о риске ударов дронами по Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областях.

Во время массированных обстрелов нашей противовоздушной обороне удалось сбить 34 беспилотника из 44 БпЛА.

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