Украинцев предупредили об очередном вбросе россиян о Сырском

В соцсети Х (Twitter) распространяют информацию о том, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский якобы подал прошение об отставке, но в аппарате президента документ отказались даже регистрировать соответствующим образом. Однако это очередной вброс врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).

Как отмечают в Центре, информацию об "отставке Сырского" разгоняет анонимный аккаунт, обычно распространяющий российские нарративы об Украине. Никаких доказательств в поддержку своих "предательских" тезисов автор, конечно, не приводит. А ни в каких официальных источниках нет информации о предстоящей отставке Сырского. "Поэтому доверять таким анонимным заявлениям нельзя, их единственная цель - посеять панику среди украинцев и настроить их против действующей власти", - подчеркивают в SPRAVDI.