Россияне посреди дня ударили по центру Херсона: есть раненые

После 14:00 в пятницу, 3 ноября, армия РФ из временно оккупированного левого берега Днепра обстреляла Херсон. Россияне ударили по центральной части города.

В результате атаки три человека получили ранения. Их госпитализировали.

Правоохранители уточняют, что оккупанты применили артиллерию против мирного населения. По факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) возбуждено уголовное дело.

Фото: оккупанты 3 ноября ударили по центру Херсона (t.me/phogovua)

Ситуация в Херсонской области

Напомним, правобережная часть Херсонской области была освобождена от российских оккупантов год назад. После побега захватчики продолжают ежедневно обстреливать Херсонскую область.

Так, вчера, 2 ноября, россияне в очередной раз обстреляли Херсон. Оккупанты повредили объект критической инфраструктуры. Поэтому в городе начались перебои со светом.